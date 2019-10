Torna 'Benvenuti nella casa delle coccole', pacco dono per i neonati

CREMONA (18 ottobre 2019) - Torna Benvenuti nella casa delle coccole, il pacco dono per tutti i piccoli cremonesi nati a partire dal mese di settembre 2019. L’iniziativa di welfare nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cremona ed Energie Sociali Jesurum Lab - attiva da anni nella creazione di progetti pubblico privato - e resa possibile dalla partnership con LloydsFarmacia e un pool di aziende private, che consente di regalare a tutti i neogenitori residenti a Cremona un kit completo con numerosi prodotti per la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

Come già sperimentato con successo in questi anni, le famiglie dei bambini (a Cremona ne nascono mediamente 500 all'anno) riceveranno a casa, senza alcuna discriminante di reddito, una lettera con le istruzioni per ritirare gratuitamente il kit per la salute del neonato e dei genitori. La consegna avverrà, come sempre, in una delle LloydsFarmacie presenti in città. Il corredo è ora assemblato all’interno di zainetti di stoffa, non solo più ecologici, in quanto riutilizzabili, ma anche più comodi da trasportare. Cambiamento, questo, pensato sempre per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Si tratta di un progetto di welfare che si ispira ai Paesi scandinavi e che da Milano è diventato un modello mutuato da molti altri Comuni, tra cui anche quello di Cremona, che ha sposato con convinzione quest’iniziativa, emblematica dell’efficacia della collaborazione tra pubblico e privato, in grado di innescare un meccanismo virtuoso che si traduce in un gesto concreto di attenzione verso i bebè e i loro genitori.

“Con questo omaggio l'Amministrazione comunale vuole accogliere le bambine e i bambini neonati, dando un contributo, piccolo ma concreto, a tutte le loro famiglie. Ringraziamo ancora una volta Energie Sociali Jesurum Lab e LloydsFarmacia per la collaborazione e la positiva sinergia tra pubblico e privato”, dichiarano il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessora alle Politiche sociali Rosita Viola.

“Questa iniziativa si colloca perfettamente nel più ampio progetto di LloydsFarmacia di attenzione e vicinanza al cliente. Aspetti che passano anche attraverso la promozione di corretti stili di vita per tutta la famiglia e, come in questo caso, con un focus particolare sui bambini e sull’importanza di impostare sin dalla tenera età delle abitudini corrette, nello specifico legate all’igiene orale. La collaborazione pubblico e privato è risultata vincente e le energie messe in campo hanno permesso l’evoluzione e la prosecuzione di progetti come questo di cui andiamo particolarmente orgogliosi”, dichiara a sua volta Arianna Furia, Direttore Vendite Retail ADMENTA Italia.

Con Energie Sociali Jesurum Lab si continua a scommettere nell’impegno comune di pubblico e privato: enti locali e aziende private possono collaborare insieme coniugando sviluppo economico e tutela della realtà sociale. La realizzazione dei pacchi dono è stata possibile grazie alla sinergia stabilita con alcune aziende che operano sullo stesso mercato e che hanno saputo superare le consuete logiche competitive.

Composizione “Benvenuti nella casa delle coccole” in fase di assemblaggio:

dischetti antibatterici

un contenitore latte materno con tappo

un sachet crema idratante seno/allattamento

una crema lenitiva

salviette per il cambio del bambino

un libro per bambini Nuages

due pannolini

materiale CBM onlus

un flacone detergente intimo per il bambino

un massaggiagengive e uno spazzolino

un detergente per l’igiene intima del genitore

