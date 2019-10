Schianto e zero code, debutta il Top Crash Ps

CREMONA (19 ottobre 2019) - Neanche un metro di coda e rilievi ultimati nell’arco di quaranta minuti. E tutto questo grazie all’intervento di un numero minimo di agenti. Fino a ieri lo scenario sarebbe stato ben diverso: blocco del traffico, le inevitabili code, il doppio delle pattuglie mobilitate. È un classico esempio di tecnologia che cambia uno scenario importante come può rivelarsi un incidente stradale quanto avvenuto nella prima mattinata di oggi allo svincolo autostradale di San Felice, nel tratto che porta verso Mantova. Il frontale tra un furgone e un’auto, provocato da una manovra azzardata, poteva bloccare tutto. A fare la differenza è stato l’impiego, da parte degli agenti della polizia stradale, di un nuovo strumento in dotazione agli agenti che presidiano i tratti autostradali, il Top Crash Ps, una sorta di geolocalizzatore pensato in maniera specifica per la gestione di tutte le fasi di un incidente stradale rilevante.

