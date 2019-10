Controllo dei vigili al Millennium, tutto in regola

CREMONA (19 ottobre 2019) - Niente tigri né altre specie vietate dal regolamento comunale che tutela il benessere degli animali. E tutte le regole rispettate, non solo quelle relative agli animali. Dunque via libera al circo Millennium che ieri sera ha potuto tenere regolarmente il suo spettacolo di debutto a Cremona. A dare l’ok è stata la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli che ha condotto una verifica durata due ore. Iniziati alle 10 e durati fino a mezzogiorno, i controlli hanno riguardato la struttura, gli impianti, le certificazioni e le condizioni degli animali. E dunque i componenti della commissione hanno accertato che le contestate tigri non ci sono. Ci sono invece 3 dromedari, 2 lama, 6 mini pony, 3 procioni, 8 pappagalli, 4 oche, 1 canguro e due bovini. Sono tutti stati trovati in buone condizioni.

