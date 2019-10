Scontro tra auto, lievi lesioni per una 36enne

CREMONA (18 ottobre 2019) - Incidente senza gravi conseguenze questa mattina attorno alle 8 in via Belgiardino. Una Citroen C4 Gran Picasso con alla guida una 36enne, proveniente dal via Cà del Vescovo, percorreva via Belgiardino con direzione via Tonani circolando in mezzo alla strada, distante dal margine destro. Giunta in prossimità dell'intersezione con via Tonani, la Citroen si scontrava frontalmente con una Fiat Qubo proveniente dal senso opposto, condotta da un 45enne. Ad avere la peggio è stata la 36enne (lievi lesioni) per cui è stato richiesto l'intervento del 118.

