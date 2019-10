Ponte Verdi, tenta di passare: scoppia una gomma e abbatte il semaforo

SAN DANIELE PO (18 ottobre 2019) - Tenta di passare e accedere al ponte Giuseppe Verdi nonostante le barriere di cemento che restringono la carreggiata che impediscono ai mezzi pesanti superiori ai 35 quintali di attraversarlo. Una manovra che provoca lo scoppio dello pneumatico e l’abbattimento del semaforo che regola il senso unico alternato sulla sponda Cremonese del viadotto. Il fatto è stato segnalato immediatamente alle autorità competenti, vista la pericolosità della situazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Scandolara Ravara e gli addetti del settore viabilità della Provincia di Cremona. I primi hanno effettuato i rilievi del caso e, probabilmente eleveranno una sanzione, i secondi invece hanno ripristinato l’impianto semaforico per consentire a tutti i mezzi di poter transitare in sicurezza. Per l’intera giornata di ieri, sulla sponda Parmense, erano presenti pattuglie di carabinieri e polizia locale a presidiare il restringimento e l’accesso al ponte. Tante le sanzioni elevate dalle forze dell’ordine per il mancato rispetto del divieto. I cartelli parlano chiaro, sul viadotto non possono passare i mezzi superiori ai 35 quintali e la larghezza massima consentita è di 2,35 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO