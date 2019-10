Aggredita 85enne in strada, polso e setto nasale fratturati

PIZZIGHETTONE (17 ottobre 2019) - Scaraventata a terra e presa a calci da due uomini, che le hanno procurato la frattura di un polso e del setto nasale: è il racconto di una 85enne del paese, raccolto dal figlio che nelle scorse ore ha sporto denuncia ai carabinieri. Ora sono in corso accertamenti per chiarire l’episodio. «Tutto è successo lunedì alle 20.30 in via Magnani – spiega proprio il figlio della donna –. Mia madre, che è lucidissima e in gamba, era uscita per andare a bere un caffè con un’amica e stava rientrando a casa. A circa 200 metri dall’abitazione ha incontrato due stranieri, di colore, in bicicletta. Le hanno chiesto il portafogli, lei non lo aveva con sè e ha risposto che avrebbe potuto dare due o tre euro. A quel punto l’hanno spinta a terra e le hanno dato un calcio, poi sono scappati». La signora avrebbe quindi tentato di rialzarsi e non riuscendoci ha chiesto aiuto richiamando l’attenzione di un uomo e una donna, che l’hanno soccorsa e accompagnata a casa.

