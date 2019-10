Civico Cimitero, previste a novembre le esumazioni dal campo 2

CREMONA (17 ottobre 2019) - Dal 18 novembre inizieranno le esumazioni dei defunti inumati nel campo n. 2 del Civico Cimitero in quanto sono trascorsi dieci anni dall’avvenuta inumazione. Pertanto i ricordi mortuari di ogni sorta collocati in questa area diventeranno di proprietà del Comune qualora, prima dello spoglio, che inizierà il 4 novembre, le famiglie interessate non abbiano ottenuto l’autorizzazione da parte del Servizio Cimiteri Civici per destinarli ad altre sepolture.Le esumazioni verranno eseguite in ordine progressivo seguendo il numero di fossa nei giorni che saranno stabiliti d’ufficio e comunicati tempestivamente agli interessati.

I familiari dei defunti che non abbiano ancora segnalato all’Ufficio amministrativo cimiteriale (via Cimitero 1 – tel. 0372 407361 - 407362 - 407336 - 407312 - 407387 - 407346) la destinazione dei resti ossari esumati dal campo n. 2 sono invitati a farlo quanto prima per provvedere in merito o per comunicare i recapiti ai quali inviare le lettere con le date delle esumazioni.

