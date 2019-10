'Alto Impatto': piazza Roma al setaccio, 10 segnalati per uso personale

CREMONA (17 ottobre 2019) - I Carabinieri della Compagnia di Cremona, nel quadro dell’intensificazione dell’attività preventiva, hanno eseguito una serie di controlli che hanno riguardato l’intera città ed in particolar modo la centrale piazza Roma dove venivano effettuate una serie di mirate perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso del servizio straordinario denominato 'Alto Impatto', hanno proceduto al controllo di 187 veicoli, all’identificazione di 294 persone di cui 115 stranieri e al controllo di 42 esercizi commerciali. Dieci giovani (tra 18 e 28 anni) sono stati segnalati alle competenti autorità per detenzione per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcuni grammi tra hashish, marijuana e eroina. Le sanzioni a cui i giovani potrebbero incorrere sono quelle previste per chi, per uso personale, acquista, possiede riceve o comunque detiene stupefacenti, per un periodo da un mese ad un anno, è sottoposto secondo la tipologia dello stupefacente, alla sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o al divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; alla sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. Le sanzioni sono cumulabili tra loro.

