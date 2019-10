Addio al ristoratore Fontana

CORTE DE' CORTESI (17 ottobre 2019) - Comunità in lutto per la scomparsa di Giovanni (Gianni) Fontana, 75enne punto di riferimento per il paese, chef e fondatore della celebre trattoria Il Gabbiano di Corte de' Cortesi. Il sindaco Luigi Rottoli: "Una persona che si è sempre spesa per il bene del paese e degli altri. Sempre attivo, ha cercato di valorizzare il territorio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO