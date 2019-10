Scuolabus urtato da un mezzo agricolo, paura per 39 bambini

CASTELVERDE (16 ottobre 2019) - Attimi di paura questa mattina per i bambini delle elementari a bordo dello scuolabus. Il pulmino è stato urtato da un mezzo agricolo e questo ha causato la rottura di un vetro. I 39 alunni sono stati portati a scuola in sicurezza e solo per tre di loro si è reso necessario avvisare i genitori. Tutti i bambini stanno bene.

