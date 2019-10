Tradita la fiducia dei clienti; promotrice finanziaria a processo

CREMONA (15 ottobre 2019) - L’hanno conosciuta nel 1999 in banca, quando lavorava allo sportello. E per quasi vent’anni si sono fidati di lei, passata da bancaria a promotrice finanziaria prima per Area Banca spa, quindi per Invest Banca spa, per Banca Network Investimenti, Azimut Holding e, da ultimo, Finanza e Futuro. Marito e moglie, barbiere lui, operaia lei, entrambi oggi pensionati, le hanno dato da gestire i risparmi di una vita per garantirsi una vecchiaia serena. Per poi scoprire che circa 200 mila euro di capitale investito sono spariti, ritrovandosi con 40 mila euro. E c’è il caso di madre e figlio, ai quali sono invece spariti 113 mila euro di interessi. Luigia Luisa Sansevrino, 62 anni, nata a Cremona, volto noto in città, capace non solo di fidelizzare i suoi clienti, ma di diventarne amica, ora è finita a processo, accusata di truffa. Con l’aggravante di aver causato un danno patrimoniale di rilevante gravità ai clienti. Il caso finirà in aula il 13 dicembre prossimo.

