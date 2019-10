Comune, insediate le Commissioni Sviluppo economico e Politiche della persona

CREMONA (15 ottobre 2019) - Prosegue il percorso di insediamento delle commissioni consiliari permanenti con l’elezione dei presidenti e dei vice presidenti.

Nel pomeriggio, in Comune, alle 17, si sono dapprima riuniti i consiglieri che fanno parte della Commissione consiliare Sviluppo Economico (Santo Canale, Francesco Ghelfi, Francesca Fulco del Partito Democratico, Letizia Mauricette Kakou di Fare Nuova La città – Cremona Attiva, Lapo Pasquetti di Sinistra per Cremona - Energia Civile, Alessandro Zagni e Pietro Burgazzi della Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia, Carlo Malvezzi di Forza Italia, Maria Vittoria Ceraso di Viva Cremona, Luca Nolli del Movimento 5 Stelle e Marcello Ventura del Gruppo Fratelli d’Italia – Sovranisti Conservatori).

A seguire, alle 17.30, è toccato ai componenti della Commissione consiliare Politiche alla Persona (Daniele Villani, Paola Ruggeri e Fabiola Barcellari del Partito Democratico, Riccardo Merli di Fare Nuova La città – Cremona Attiva, Lapo Pasquetti di Sinistra per Cremona - Energia Civile, Simona Sommi e Pietro Burgazzi della Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia, Saverio Simi di Forza Italia, Maria Vittoria Ceraso di Viva Cremona, Luca Nolli del Movimento 5 Stelle e Marcello Ventura del Gruppo Fratelli d’Italia – Sovranisti Conservatori).

Come da regolamento, a dirigere i lavori, in prima battuta, è stato, per tutte e tre le commissioni, Paolo Carletti, presidente del Consiglio comunale. Dopo le informazioni di carattere procedurale, si è passati alle votazioni a scrutinio segreto in base alla consistenza dei gruppi, al termine delle quali sono risultati eletti quali presidente e vice presidente della Commissione consiliare Sviluppo Economico Santo Canale (Partito Democratico) e Pietro Burgazzi (Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia), Riccardo Merli (Fare Nuova La città – Cremona Attiva) e Saverio Simi (Forza Italia) per la Commissione consiliare Politiche alla Persona.

Domani dalle 17.30, si insedieranno infine le Commissione consiliari Bilancio, Promozione della Città e Vigilanza. Per tutte all’ordine del giorno vi è la nomina del presidente e del vice presidente.

Di cosa si occupano le commissioni

Commissione consiliare Sviluppo Economico: servizi e rapporti nei comparti del lavoro (industria, commercio e terziario nel suo complesso, artigianato ed agricoltura) e con le strutture produttive pubbliche e private, sicurezza e polizia locale, attività normativa sulle materie di competenza.

Commissione consiliare Politiche alla Persona: politiche sociali, servizi demografici, consulta stranieri, pari opportunità, associazionismo, politiche dello sport e strutture sportive, rapporti con l’Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona “Cremona Solidale”, attività normativa sulle materie di competenza.

