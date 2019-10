Temporale, allagamenti e traffico in tilt in tangenziale

CREMONA (15 ottobre 2019) - Sottopassaggi allagati, circolazione in tangenziale andata in tilt, acqua in garage e scantinati di alcune abitazione private. E' lo scenario, ormai classico, dovuto al temporale che ha colpito la città per un paio d'ore nel pomeriggio di oggi. Tutti mobilitati: polizia locale, protezione civile, vigili del fuoco e tecnici di Padania Acque. I disagi maggiori sono quelli che si sono verificati proprio in via Eridano. Nello specifico all'altezza del sottopasso ferroviario che è stato invaso dall'acqua e all'interno del quale sono rimaste bloccate due auto e un camion.

