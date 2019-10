Blitz dei carabinieri al Gipsy Caffè

CASALMORANO (15 ottobre 2019) - Blitz dei carabinieri della compagnia di Cremona al Gipsy Caffè. Questa mattina alle dieci i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Questura di Cremona, che ha disposto la sospensione per una settimana della licenza dell’esercizio commerciale di via Roma. In particolare, gli uomini dell'Arma hanno richiesto e ottenuto l’emissione del provvedimento dopo che, nel corso della scorsa estate, sono stati eseguiti specifici controlli a seguito dei quali è stato ampiamente documentato che il locale è divenuto abituale ritrovo di numerose persone gravate da precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, nonché spesso dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti.

