Arrestata la pusher di Borgo Loreto

CREMONA (15 ottobre 2019) - I carabinieri della Compagnia di Cremona, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio una ventitreenne cremonese M.M., operaia. La giovane - nota ai militari in quanto coinvolta in una vicenda di droga nel 2017 (in quel caso i carabinieri la sorpresero a detenere eroina e ne conseguì una condanna a 6 mesi di reclusione) e più volte vista insieme ad assuntori di sostanze stupefacenti della città - è stata controllata e perquisita nel pomeriggio di ieri in piazza Patrioti.

La ragazza è stata trovata in possesso di una busta di plastica termosaldata contenente dei residui di sostanza stupefacente, nonché di un'altra busta con numerosi ritagli di forma circolare. Al momento del fermo si è giustificata dicendo che i ritagli le servivano per raccogliere le deiezioni del cane. Dalla perquisizione dell’abitazione della giovane sono stati rinvenuti tre involucri in cellophane contenenti 150 gr. di marijuana, un involucro contenente 10 gr. di hashish, materiale atto al taglio ed al confezionamento delle sostanze unitamente alla somma in denaro contante di 685 euro, ritenuta provento di spaccio. Nel corso della stessa perquisizione i militari hanno trovato una banconota da 50 euro contraffatta, nonché un bilancino elettronico di precisione. La ragazza è stata tratta in arresto e sottoposta al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

