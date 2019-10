Comune, insediate le Commissioni Cultura, Territorio e Ambiente

CREMONA (14 ottobre 2019) - E’ iniziato oggi pomeriggio il percorso di insediamento delle commissioni consiliari permanenti con l’elezione dei presidenti e dei vice presidenti.

A Palazzo Comunale, alle 17.30, si sono riuniti dapprima i consiglieri che fanno parte della Commissione consiliare Cultura (Franca Zucchetti, Elisa Chittò, Francesca Fulco del Partito Democratico, Letizia Mauricette Kakou di Fare Nuova La città – Cremona Attiva, Lapo Pasquetti di Sinistra per Cremona - Energia Civile, Simona Sommi e Giuseppe Arena della Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia, Saverio Maria Simi di Forza Italia, Maria Vittoria Ceraso di Viva Cremona, Luca Nolli del Movimento 5 Stelle e Marcello Ventura del Gruppo Fratelli d’Italia – Sovranisti Conservatori).

A seguire, alle 18, è toccato ai componenti della Commissione consiliare Territorio (Santo Canale, Livia Bencivenga e Stella Bellini del Partito Democratico, Marco Loffi di Fare Nuova La città – Cremona Attiva, Alessandro Fanti e Roberto Chiodelli della Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia, Federico Fasani di Forza Italia, Maria Vittoria Ceraso di Viva Cremona, Luca Nolli del Movimento 5 Stelle e Marcello Ventura del Gruppo Fratelli d’Italia – Sovranisti Conservatori).

Alle 18.30 è stata infine la volta dei membri della Commissione consiliare Ambiente (Giovanni Gagliardi, Nicola Pini, Paola Ruggeri del Partito Democratico, Cinzia Marenzi di Fare Nuova La Città – Cremona Attiva, Alessandro Fanti e Roberto Chiodelli della Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia, Federico Fasani di Forza Italia, Maria Vittoria Ceraso di Viva Cremona, Luca Nolli del Movimento 5 Stelle e Marcello Ventura del Gruppo Fratelli d’Italia – Sovranisti Conservatori).

Come da regolamento, a dirigere i lavori, in prima battuta, è stato, per tutte e tre le commissioni, Paolo Carletti, presidente del Consiglio comunale. Dopo le informazioni di carattere procedurale, si è passati alle votazioni a scrutinio segreto in base alla consistenza dei gruppi, al termine delle quali sono risultati eletti quali presidente e vice presidente della Commissione consiliare Cultura Franca Zucchetti (Partito Democratico) e Simona Sommi (Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia), Stella Bellini (Partito Democratico) e Federico Fasani (Forza Italia) per la Commissione consiliare Territorio, Giovanni Gagliardi (Partito Democratico) e Alessandro Fanti (Lega – Lega Lombardia Salvini Lombardia) per la Commissione consiliare Ambiente.

Domani si insedieranno alle 17 la Commissione consiliare Sviluppo Economico e, alle 17.30, la Commissione consiliare Politiche della Persona. Infine, mercoledì 16 ottobre, dalle 17.30, si insedieranno le Commissione consiliari Bilancio, Promozione della Città e Vigilanza. Per tutte all’ordine del giorno vi è la nomina del presidente e del vice presidente.

Di cosa si occupano le Commissioni

Commissione consiliare Cultura: politiche culturali e giovanili, istruzione e diritto allo studio, politiche della legalità, attività normativa sulle materie di competenza.

Commissione consiliare Territorio: assetto del territorio, urbanistica, infrastrutture, patrimonio, lavori pubblici, edilizia privata, residenziale pubblica e housing sociale, attività normativa sulle materie di competenza.

Commissione consiliare Ambiente: ambiente, ecologia, cimiteri, attività normativa sulle materie di competenza.

