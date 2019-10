Rifiuti abbandonati, dal Canale spunta un motorino

CREMONA (15 ottobre 2019) - Un vecchio motorino arrugginito e a pezzi è spuntato dal Canale navigabile. Il rottame è stato sistemato sotto il cavalcavia di via Riglio, in passato una delle strade più utilizzate dai vandali. In passato, perché adesso la via è delimitata dalle sbarre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO