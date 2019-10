Coop, in centinaia per la Festa del socio

CREMONA (14 ottobre 2019) - Centinaia di persone all'IperCoop all'interno del centro commerciale CremonaPo per la Festa del socio Coop. Per l'occasione sono stati organizzati spettacoli di danza della scuola CremonaDance & Co di Renato Risi ed Elena Cacciatori. I balletti sono andati al di fuori dei cancelli dell'ingresso della Coop, all'interno dell'ipermercato nella zona Gioielleria e, in ultimo, nella zona Macelleria.

