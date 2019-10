Con l'auto fuori strada, ferito 49enne

CICOGNOLO (14 ottobre 2019) - Auto finisce fuori strada lungo la provinciale 33 all’altezza della rotatoria che conduce a Cicognolo. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale il conducente della macchina, un 49enne residente nel Cremonese, ha perso il controllo del mezzo. In pochi istanti si è cappottato nel fosso. Un impatto violentissimo che faceva temere il peggio. I passanti hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari a bordo di un’auto medica e di un’ambulanza della Cremona Soccorso di Vescovato e i vigili del fuoco di Cremona. Il quadro clinico, in un primo momento critico, si è normalizzato con il passare dei minuti. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo ovvero con ferite di media gravità.

