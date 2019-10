Circo in arrivo, esplode la rabbia degli animalisti

CREMONA (14 ottobre 2019) - Locandine e cartelloni sono affissi in tutta la città: da largo Moreni alla tangenziale sino al centro, annunciano l’arrivo del circo Millenium dal 18 ottobre in piazzale Atleti Azzurri d’Italia. E come spesso accade, è già scoppiata la polemica. Doppio fronte: c’è l’attacco degli animalisti e c’è la critica politica.

Di fronte ai cartelloni, il tam tam sui social si è fatto via via più intenso, con associazioni ma anche privati che stanno organizzando una manifestazione di protesta. Contro l’utilizzo degli animali, salvo cambiamenti, un presidio è stato organizzato la sera del 18: sarà, presumibilmente, una iniziativa di protesta pacifica, con striscioni e cartelli, simile alle altre che si sono sviluppate in passato.

Intanto, negli ultimi giorni, raccolte le segnalazioni di residenti, passanti e commercianti, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a rimuovere decine di manifesti non autorizzati, piazzati da referenti del circo Millenium ovunque, fra pali della luce e semafori, su alberi e muri privati, a quanto pare senza pagare l’imposta sulle pubbliche affissioni. Oltre alla tassa, i responsabili dovranno pagare la relativa sanzione, che non sarà cumulativa ma applicata sulle singole affissioni.

