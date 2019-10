Allarme smog, primo giorno con le polveri oltre il limite

CREMONA (14 ottobre 2019) - Gli ultimi dati a disposizione, sul sito di Arpa Lombardia, sono quelli di sabato 12. E dicono che proprio l’altro ieri, per la prima volta dall’inizio dell’autunno, stagione tradizionalmente ad alto tasso di smog, a Cremona sono stati superati i limiti relativi sia alle Pm 10 che alle Pm 2,5. I numeri delle polveri sottili: a dispetto del tetto di allarme fissato a 50 microgrammi al metro cubo, sono stati registrati valori pari a 52 microgrammi al metro cubo dalla centralina Arpa di piazza Cadorna e pari a 56 microgrammi da quella di via Fatebenefratelli. E i numeri del particolato fine: contro la soglia di attenzione stabilita a 25 microgrammi al metro cubo, sono state rilevate concentrazioni di 33 microgrammi in piazza Cadorna e di 45 in via Fatebenefratelli. Insomma, potrebbe essere ufficialmente iniziata la stagione della mal’aria. Ed è inutile nascondere come ad imprimere spinta ulteriore all’inquinamento atmosferico potrebbe essere l’accensione dei riscaldamenti: in Lombardia, e quindi anche a Cremona e nel Cremonese, è possibile dal 15 ottobre.

