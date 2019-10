L'autunno entra nel vivo

IMMINENTE FASE DI MALTEMPO AL CENTRO-NORD –“Il campo di alta pressione posizionatosi da ormai diversi giorni sul Mediterraneo e che ha favorito un'altra fase di tempo complessivamente stabile e piuttosto mite, andrà rapidamente indebolendosi già dalle prossime ore per l'arrivo di masse d'aria più umide ed instabili di origine atlantica” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo che aggiunge – “ci attende infatti un inizio di settimana piuttosto movimentato sull'Italia per l'arrivo di un primo fronte perturbato che determinerà il transito di piogge, rovesci e temporali localmente di forte intensità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali del nostro Paese, segnatamente tra la fine di lunedì e nella giornata di martedì. Sarà un lunedì già piuttosto nuvoloso tra Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia centro-occidentale; soleggiato altrove ma con banchi di nebbia e nubi basse tra Triveneto, Emilia-Romagna, valli del Centro e medio versante adriatico (coste comprese), ma in graduale dissolvimento già in mattinata; tra pomeriggio e sera prime deboli piogge attese tra Liguria, basso Piemonte, alta Toscana e Ovest Lombardia, con temporali nella notte in particolare tra Savonese e Genovesato dove i fenomeni risulteranno anche di forte intensità. Martedì maltempo al Nordovest, con piogge e rovesci su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria (qui anche con temporali piuttosto intensi specie sulle aree costiere), alta Toscana e Lombardia centro-occidentale, in estensione entro sera anche su Triveneto, Emilia-Romagna, sul resto della Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna centro-settentrionale, alte Marche e nord Campania; attesi temporali piuttosto intensi sulle coste delle regioni centrali tirreniche. Nuvolosità irregolare e schiarite sulle restanti regioni, ma ancora in un contesto stabile e senza precipitazioni. Mercoledì residue piogge all'estremo Nord-Est e su basso Tirreno, migliora altrove con schiarite specie dal pomeriggio ma clima più fresco pressoché ovunque.”

TEMPERATURE IN GRADUALE DIMINUZIONE SU GRAN PARTE DEL PAESE – “L'arrivo di masse d'aria di origine atlantica causerà anche un graduale calo delle temperature al Nord Italia e sul versante tirrenico già da lunedì, ancora in temporaneo aumento sul versante adriatico e all'estremo Sud a causa dei venti di Libeccio richiamati dalla perturbazione in arrivo dall'Europa occidentale” – aggiunge Vuolo di 3bmeteo.com – “le massime scenderanno generalmente sotto i 16/20°C al Centro-Nord da martedì in poi, mentre rimarranno ancora comprese tra 21/26°C su medio-basso adriatico e Sud (Isole maggiori comprese), dove il calo termico avrà inizio soprattutto da mercoledì-giovedì”.

TENDENZA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA – “Secondo gli ultimi aggiornamenti anche la seconda parte di settimana potrebbe essere caratterizzata da una certa dinamicità dopo il miglioramento atteso tra mercoledì e giovedì, con un secondo fronte perturbato che dal Nord Europa raggiungerà l'Italia favorendo nuove piogge e rovesci soprattutto al Centro-Nord sul finire della settimana, con nevicate sulle Alpi a quote di alta montagna. Rimane comunque ancora una tendenza che dovrà essere confermata – o meno – nei prossimi giorni” – conclude il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com.