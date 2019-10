Fuoristrada fatale, muore 51enne

CASTELVETRO (13 ottobre 2019) - Un uomo di 51 anni è morto nella notte intorno alle 2 lungo la strada provinciale della Val d’Arda all’altezza di San Pedretto: l’auto su cui viaggiava Maurizio Rossini di Fiorenzuola d'Arda è uscita di strada e sì è ribaltata in un campo. A lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio. All’arrivo dei soccorsi, però, per il 51enne non c’era già più nulla da fare.

