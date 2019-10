Incidente di caccia, scivola e si spara a un piede

SORESINA (13 ottobre 2019) - Incidente di caccia questa mattina lungo i campi attorno alla Persicana, tra Soresina e Cappella Cantone. Un 18enne della provincia di Brescia è scivolato all'interno di un fosso e, inavvertitamente, dal suo fucile è partito un colpo che gli ha centrato in pieno un piede. A dare l'allarme è stato il padre, che lo affiancava nella battuta. Soccorso dai volontari della Croce verde di Castelleone e da un'auto medica del 118, è stato trasportato in ospedale a Cremona. Non è in gravi condizioni. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

