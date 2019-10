Studentessa sparita, rintracciata all’Isola d’Elba

CREMONA (13 ottobre 2019) - La studentessa in Erasmus scomparsa a Cremona e ritrovata all’Elba. Una storia d’amore finita male, un principio di depressione e la fuga accompagnata da un messaggio a un amico in cui manifestava l’intenzione di farla finita. Rischiava di trasformarsi in tragedia l’esperienza in Italia di una studentessa tedesca in programma Erasmus a Cremona. Dopo dieci giorni di ricerche la giovane è stata finalmente ritrovata in buona salute all’Isola d’Elba, giovedì scorso, da un agente della polizia di Portoferraio fuori servizio. Affranta e consapevole di aver fatto preoccupare familiari ed amici, la studentessa ha ringraziato gli agenti, contattato parenti ed amici e assicurato, grazie anche al loro sostegno, di fare presto ritorno in Germania.

