Il reddito di cittadinanza ora rischia lo stop

CREMONA (13 ottobre 2019) - Rischia la sospensione del reddito di cittadinanza chi ha presentato la domanda in marzo e non provvederà ad integrarla entro il 21 ottobre. C'è tempo ancora una settimana, dunque, per evitare sgradevoli sorprese tra quanti beneficiano del sussidio varato dal primo governo Conte. Tutti gli interessati sono già stati già avvertiti via sms o e-mail ai recapiti che avevano indicati. Per integrare le domande basterà utilizzare l’apposito collegamento telematico (il link è indicato dall’Inps nella sua comunicazione). In questo modo, ovviamente se il diritto all’erogazione permane, non ci sarà sospensione di sorta. La scadenza di lunedì 21 interessa centinaia di cremonesi.

