Spettacolo sicurezza, Protezione civile in campo

CREMONA (12 ottobre 2019) - Nella settimana della Protezione Civile con lo slogan Io non rischio è andato in scena l’impegno a far sì che la sicurezza sia qualcosa di acquisito. Conoscere è la prima cosa da fare, seguita dal mettere in atto le conoscenze apprese. Così oggi pomeriggio i volontari della Protezione Civile hanno portato lungo Po Europa e negli spazi del Parco al Po mezzi e materiale informativo per diffondere fra i cremonesi la cultura della sicurezza e soprattutto della prevenzione. A sostenere e rendere festosa la manifestazioni lungo il grande fiume sono stati i giovani atleti delle canottieri che si sono impegnati in una discesa dimostrativa con le barche di canottaggio. I volontari della Protezione Civile hanno mostrato quali sono le dinamiche di soccorso nei momenti di crisi e di pericolo, come ci si debba comportare durante un’alluvione o un terremoto, ma hanno anche raccontato qual è il loro ruolo e quali sono le loro modalità di intervento. Domani le iniziative proseguono e l’appuntamento sarà a Pizzighettone, piazza d'Armi, dalle 9.30 alle 18.

