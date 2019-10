Tir e controlli: alta velocità, multa da 8 mila euro

CASALBUTTANO (13 ottobre 2019) - Non rispetta limiti di velocità e tempi di riposo transitando 28 giorni per mezza Europa: scatta una maxi multa da 8 mila euro per un camionista in arrivo dall’Ucraina che stava trasportando materiale ferroso. Il mezzo è stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti dalla polizia locale dell’Unione lungo via Bergamo, a Casalbuttano. Per garantire maggiore sicurezza nel paese della Norma e anche a Corte de’ Cortesi (lungo la Quinzanese) è giro di vite contro gli autotrasportatori che non rispettano il codice della strada anche grazie ai vigili Matteo Stanghellini e Cristina Catenacci, sempre più specializzati nell’ambito dei controlli ai mezzi pesanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO