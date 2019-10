Tra i banchi per comprendere tecniche e stili giornalistici

CREMONA (12 ottobre 2019) - Una grande sfida li attende: quella di restare sempre curiosi nei confronti di ciò che li circonda e di ciò che accade nel mondo. Questo leggendo le notizie del giornale nella sua versione cartacea o grazie all'online. Grande entusiasmo tra studenti e insegnanti per l'avvio del progetto Quotidiano in classe, iniziativa che fino a maggio vedrà 16 studenti di terza Scientifico, Scientifico sportivo e Classico del Liceo Vida dar vita direttamente tra i banchi di scuola di una ipotetica redazione giornalistica. Grazie ai professori di lettere Patrick Pavesi e Caterina Piva, infatti, i ragazzi stanno ora iniziando a sfogliare le pagine del quotidiano La Provincia di Cremona in modo da comprendere tecniche e stili giornalistici. E partendo da ciò che hanno imparato grazie alla carta stampata, nel corso dell'anno gli studenti saranno protagonisti di una parte pratica e di produzione di contenuti dato che si occuperanno di realizzare la newsletter della scuola a cadenza mensile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO