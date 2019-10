Bollette non pagate, la Banca dell'acqua approda a Soresina

SORESINA (12 ottobre 2019) - Lavori socialmente utili per convertire il debito accumulato con i mancati pagamenti delle bollette. La Banca dell’Acqua approda anche a Soresina. Il progetto di contrasto alla morosità, unico esempio in Italia, nato nel 2015 dall’assemblea di Padania Acque, sta per essere sviluppato anche in città. Nei giorni scorsi un cittadino, in ritardo con i pagamenti delle fatture dell’acqua, si è presentato in Comune chiedendo di poter essere ammesso al percorso sperimentale condiviso da tutti i 115 sindaci-soci dell’azienda cremonese. La sua posizione ora è al vaglio di una commissione che deve valutare se dispone dei requisiti per poter accedere al progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO