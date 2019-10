Cimitero, crollo e tombe vietate: analisi dei soffitti, lunedì il responso

CREMONA (12 ottobre 2019) - Tecnici al lavoro ieri mattina al cimitero per verificare le condizioni di sicurezza di un colombario dopo che da un soffitto è precipitato a terra un pezzo di intonaco. Da allora, circa tre settimane fa, l’accesso alle sepolture è interdetto in questo colombario e la zona è transennata con il nastro bianco e rosso. Ieri l’intervento su tutti i piani dell’intero edificio da parte della ditta specializzata che ha concluso le verifiche in giornata e consegnerà gli esiti lunedì all’amministrazione comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO