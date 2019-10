Ladri in azione, razziata casa Lanfranchi

OSTIANO (11 ottobre 2019) - Quattro case razziate in poche ore. I ladri hanno rubato tutto quello che si poteva: oro, preziosi, contanti e anche apparecchi elettronici mettendo tutto sotto sopra, rovistando in ogni cassetto e in ogni armadio.

È accaduto nel paese in riva all’Oglio. I malviventi prima si sono intrufolati in un appartamento posto al primo piano in via Pieve di proprietà di un’anziana che si è assentata per poco più di un’oretta per alcune commissioni (tra le 9.30 e le 10.30 circa). Probabilmente con l’ausilio di una scala, sono saliti sino ad arrivare alla finestra che è stata forzata. Da qui sono entrati, hanno addormentato il cagnolino della donna e hanno avuto libero accesso alla casa. Gli intrusi hanno portato via tutto quello che di prezioso aveva in casa, anche una televisione.

Dopo di che la gang si è trasferita in via Matteotti e qui ha preso di mira tre abitazioni che si trovano all’interno di una corte, quella di Alessandro Lanfranchi, ex sindaco di Ostiano e amministratore delegato di Padania Acque, di sua suocera e suo cognato. I malviventi sono stati molto attenti alle abitudini dei proprietari. Nel momento del furto infatti in casa non c’era nessuno.

