Centro La Buca, domani via al maxi cantiere

CASTELVETRO PIACENTINO (10 ottobre 2019) - Apre domani l’atteso cantiere per la riqualificazione dell’area sportiva La Buca, acquistata nel 2010 dal Comune e da qualche anno abbandonata a se stessa tanto da essere diventata meta di vandali: grazie ad un investimento economico di 667mila euro – 60mila messi dal Comune e la parte restante sostenuta tramite contributo della Regione e investimento della società Quabas – fra un anno il centro di via Matteotti tornerà ad ospitare associazioni sportive e cittadini. I dettagli sul maxi cantiere sono stati forniti oggi in conferenza stampa dal sindaco Luca Quintavalla, affiancato dal vice Pier Luigi Fontana, dall’assessore Valerio Demaldé e dall’architetto comunale Alessandro Amici.

