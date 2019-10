Parco Oglio, marea di plastica in un fosso: pulizia e indagini

ORZINUOVI (11 ottobre 2019) - Una discarica a cielo aperto sul letto della roggia e oltre un quintale di plastica a bloccare e inquinare il corso del fossato che da Orzinuovi arriva a Villagana. L’amara scoperta fatta dai residenti e denunciata dai blogger di TeleOrzi ha subito raggiunto l’orecchio delle autorità e la polizia locale si è diretta sul posto per indagare. Secondo gli agenti non si sarebbe trattato di uno sversamento unico ma del risultato di un anno di gesti di inciviltà. Le indagini sono in corso. I volontari ambientalisti, intanto, si stanno organizzando per dare una mano e ridar vita all’area verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO