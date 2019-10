Parigi dolce smacco, l'Uomo Vitruviano sarà a Cremona

CREMONA (10 ottobre 2019) - Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso il prestito alla Francia dell'Uomo Vitruviano di Leonardo, che resterà conservata nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. La mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, dovrà fare a meno dell’uomo perfetto. Che sarà invece riprodotto in torrone dal maestro pasticcere veneto Mirco Della Vecchia in occasione della Festa del Torrone. «E per celebrare Leonardo — spiega Stefano Pellicciardi, patron di Sgp Events che organizza la Festa del Torrone dal 16 al 24 novembre — verrà anche realizzata sulla pavimentazione di Piazza Pace una riproduzione pop della Gioconda mentre degusta un torroncino».

«La maxi riproduzione dell’Uomo Vitruviano in torrone, 2 metri di altezza e 2,5 metri di diametro — illustra Della Vecchia — può essere un modo dolce per accogliere il popolo francese ad una mostra del gusto e dell’arte italiana. Così il mancato prestito artistico dalla sezione veneta del tribunale amministrativo al Louvre verrebbe colmato dallo stesso Veneto».

