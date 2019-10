Falsa vendita online, coppia denunciata per truffa

SOSPIRO (10 ottobre 2019) - Avevano messo in vendita su Facebook una Play Station 4 al prezzo interessante di 160 euro, offerta che è stata notata da una donna di Sospiro che, dopo una breve trattativa circa le modalità di consegna, ha deciso di acquistare la console per videogiochi. Effettuato il versamento del denaro sulla carta Poste Pay indicata dall’inserzionista, la donna ha atteso l’arrivo della Play Station 4. Col passare dei giorni, però, vedendo che il pacco non arrivava, si è resa conto di essere stata raggirata e si è così rivolta ai carabinieri; i quali, sono riusciti a risalire agli autori della truffa, una coppia composta da un 32 enne e dalla complice 22 enne, entrambi di origine campana. I due truffatori sono stati denunciati per truffa.

