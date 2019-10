I clic di Realini, fotografo di vip e modelle

CREMONA (10 ottobre 2019) - Andrea Realini, 22enne cremonese fotografo dei Vip. Il giovane, residente in via Giordano, ha seguito Cecilia Rodriguez durante la fashion week di Milano come fotografo ufficiale. Ma con il suo obiettivo Andrea ha realizzato scatti con Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini, Georgina Rodriguez e a Milano, Verona e Madrid con Jade, la sorella di Taylor Mega. «Ho iniziato quasi per gioco -spiega - e mi sono appassionato sempre più. Poi, grazie a Instagram e al passaparola, ho acquistato visibilità e credibilità. Ora da fotografo freelance mi sto per trasferire a Milano, il centro della moda».

Tutto è iniziato grazie ad un regalo. E il percorso di vita di Andrea, ex studente dell’istituto Alberghiero, è cambiato.

«Ero già appassionato di fotografia - aggiunge il 21enne - poi, durante il percorso scolastico, mi è stata regalata una macchina e ho iniziato a scattare in città: in centro foto street, poi al Parco Po e alla Colonie Padane, con soggetti alcune ragazze di Cremona». Anche grazie ai social le sue fotografie sono state notate da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Fino ad arrivare alle prime collaborazioni.

