Io Accolgo, sabato 12 presidio in città

CREMONA (9 ottobre 2019) - La campagna Io Accolgo nasce su iniziativa di un ampio fronte di organizzazioni della società civile, enti e sindacati, in risposta alle politiche restrittive nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti. Giovedì 3 ottobre, giornata della memoria per le vittime morte nel Mar Mediterraneo sulle rotte delle migrazioni, si è costituito a Cremona il Comitato promotore locale Io Accolgo. «E’ ora di scegliere da che parte stare – affermano i promotori – per dire no all’odio e all’esclusione e sì all’accoglienza, alla solidarietà e all’uguaglianza. Il Comitato Io Accolgo invita tutta la cittadinanza a partecipare alla campagna: esponendo a balconi e finestre la coperta dorata simbolo della campagna; sostenendo la petizione per chiedere la radicale modifica dei decreti sicurezza. Non possiamo inoltre rimanere indifferenti di fronte alla terribile notizia di questi giorni del naufragio che ha coinvolto donne e bambini».

Il Comitato promuove un presidio cittadino che si svolgerà sabato 12 ottobre dalle 17 alle 19 in piazza Stradivari (lato Camera Commercio): «Tutti sono invitati a portare un oggetto che rappresenti l’infanzia (un libro, un gioco, un’immagine), che sarà simbolicamente posto sulle coperte termiche che avvolgono i naufraghi al momento del salvataggio».

Per informazioni e adesioni: ioaccolgocremona@gmail.com pagina facebook: Io Accolgo – Cremona.

