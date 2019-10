Tentato furto di gasolio, tre denunciati

CREMONA (8 ottobre 2019) - Due cittadini romeni di 31 anni e un connazionale 29enne sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di tentato furto aggravato. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi i militari sono intervenuti in via Riglio presso una ditta del settore del legno, a seguito attivazione del sistema d’allarme; i militari accertavano che, poco prima, ignoti avevano tentato il furto di gasolio da alcune cisterne, rinvenendo nelle vicinanze 20 taniche di plastica pronte per essere riempite con una pompa appositamente sistemata. Nelle vicinanze poi, gli uomini dell'Arma sorprendevano uno dei tre romeni nascosto nei pressi di un furgone, sul quale venivano trovate ulteriori taniche vuote. Dopo un’ora i militari sorprendevano anche gli altri due ladri mentre cercavano di raggiungere il furgone. Proseguono gli accertamenti al fine di accertare se i tre indagati siano autori di altri episodi analoghi, verificatosi nella stessa zona.

