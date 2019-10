Rischia di cadere dal viadotto dell'autostrada, gli agenti della stradale salvano un 39enne

CREMONA (7 ottobre 2019) - Prontezza di riflessi, capacità di reazione e l’abitudine a confrontarsi con situazioni di emergenza degli agenti della polizia stradale di Cremona hanno presumibilmente salvato la vita ad un 39enne romeno che si trovava in bilico fra il guard rail e il parapetto dello svincolo tra A21 e A1, a Fiorenzuola d’Arda. In stato confusionale, poteva cadere da un momento all’altro: un volo di cinque metri, potenzialmente fatale anche per il traffico intenso nella corsia sottostante. È stato il capo pattuglia ad afferrarlo per le braccia e a riportarlo in zona di zero rischio. Salvandolo. Un altro atto di coraggio dei poliziotti della polstrada, che già lo scorso luglio avevano strappato alla morte un pescatore caduto nell’Oglio.

