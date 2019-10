Tassa sullo zerbino, Giorgia Meloni: 'Idiozia vessatoria'

CREMONA (7 ottobre 2019) - Ancora non si sono placate le polemiche sulla tassa dello zerbino che si è vista recapitare un artigiano con un esercizio in via Mercatello. Polemiche rinfocolate anche da un post su Facebook della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Nel mirino l'amministrazione comunale a "guida Pd" responsabile di una "idiozia vessatoria che farebbe persino ridere, a patto di non essere commercianti cremonesi..."

