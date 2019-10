Scuola Realdo Colombo, tre settimane senza docce e servizi

CREMONA (8 ottobre 2019) - I servizi igienici e le docce della palestra della Realdo Colombo sono fuori uso da tre settimane. Così, i bambini - e non solo - che utilizzano in orario non scolastico la struttura devono ovviare e usare servizi al piano superiore dello stabile. Il disagio è stato segnalato da alcuni frequentatori della palestra e da Pietro Burgazzi, segretario cittadino della Lega, che ha inoltre aggiunto: «Coloro che fanno uso della palestra si vedono costretti a utilizzare i servizi ai piani superiori da tre settimane. La palestra risulta essere spesso sporca, non curata e considerato che sono bambini che la usano, sarebbe opportuno un minimo di buonsenso o almeno di pulizia. Invitiamo per questo l’amministrazione a prendersene cura, per riportare la situazione alla normalità». Sul banco degli imputati è il guasto delle manopole delle docce, con conseguente impossibilità di fermare il flusso d’acqua. «Sappiamo del problema - affermano l’assessore allo Sport, Luca Zanacchi e il vicesindaco Andrea Virgilio -. Abbiamo fatto un primo intervento provvisorio, ma poi le manopole si sono rotte nuovamente. Per questo abbiamo consigliato di chiudere l’acqua, dando comunque la possibilità di riaprirla alle società sportive che utilizzano la struttura alla bisogna, con l’accortezza di richiudere tutto una volta terminate le attività. Sono in arrivo i pessi di ricambio, questioni di pochi giorni e tutto tornerà alla normalità».

