Va a correre, gli rubano il portafoglio

CASALBUTTANO (7 ottobre 2019) - Va a correre e quando ritorna alla macchina vede che il vetro della sua Toyota Yaris è in frantumi: dal veicolo è stato rubato il portafoglio contenente bancomat, più di cento euro in contanti e tutti i documenti. Brutta disavventura nei giorni scorsi alle 10 del mattino per un 60enne di Casalbuttano. «Ho parcheggiato nella piazzola all'interno del Migliaro, ho nascosto il portafoglio sotto il sedile in modo che non fosse visibile e poi sono andato a correre. Al mio ritorno, due ore dopo, ho trovato il vetro lato passeggero in frantumi. E appena ho messo la mano sotto il sedile ho notato che soldi e documenti erano spariti».

