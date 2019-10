Ennesimo scontro tra via Sesto e via Sant'Ambrogio

CREMONA (6 ottobre 2019) - Ancora uno schianto e strada in parte interrotta, per quasi mezz’ora, alla intersezione tra via Sesto e via Sant’Ambrogio. Si sono scontrate, per fortuna senza che l’impatto provocasse dei feriti, un furgone e una vettura. Subito sul posto gli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO