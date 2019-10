Scarico abusivo di rifiuti, i volontari entrano in azione

SPINADESCO (7 ottobre 2019) - Ancora incivili all’opera nelle aree verdi e nelle campagne a pochi passi dal fiume Po. Cumuli di immondizia di ogni genere sono stati localizzati e recuperati dai volontari. Per la precisione si tratta di una cinquantina di bottigliette di birra sparse nel raggio di alcune decine di metri quadrati e tre contenitori di vernice ben nascosti nella vegetazione. Oltre ad altri scarti e immondizia. È l’ennesimo, triste bilancio di inciviltà registrato dai volontari dell’associazione di Protezione civile e ambientale Il Nibbio guidata da Fabio Guarreschi. Entrati in azione sabato pomeriggio in località Punta Cristo, al confine tra Spinadesco e Monticelli, si sono trovati di fronte il solito desolante spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO