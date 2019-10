Monticelli, inaugurata la Fiera dell'aglio

MONTICELLI (6 ottobre 2019) - Inaugurata la 44esima Fiera dell’aglio alla presenza di autorità civili e militari. Fra gli ospiti il conduttore televisivo Luca Sardella, che come ha ricordato il presidente Copap Francesco Rastelli da sempre promuove l’aglio bianco piacentino. Prima del taglio del nastro un corteo storico curato dal circolo Anta, con figuranti in costume, ha sfilato per le vie del paese preceduto dagli sbandieratori di Isola Dovarese. La fiera andrà avanti, con tanti appuntamenti, fino a domani sera.