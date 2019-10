Lavori sul Po, rinforzati mandracchio e pennello

CREMONA (5 ottobre 2019) - Mezzi dell’Aipo in azione sul Po e nel mandracchio, l’ingresso al porto canale. Due i cantieri aperti, ma strettamente connessi: uno sulla riva sinistra, l’altro sul pennello della conca.

Sulla sponda sinistra l’impresa sta rafforzando la spalla dell’argine, quello sormontato dalla ciclabile. I fiume più volte ha scavato sotto la pista, tanto che lungo tempo è stata chiusa al transito. La ruspa ha ripulito la sponda dagli arbusti, compattandola, in un secondo tempo verrà rafforzata con dei sassi di contenimento. Con un’imbarcazione, con a bordo una benna meccanica, è stata fatta la stessa operazione sul pennello. La sponda è stata ripulita e compattata. Il pennello è una delle difese più importanti, non solo per il porto, ma anche per le canottieri. In caso di piena il Po gli sbatte contro e «rimbalza», così la forza viene scaricata verso il centro del fiume.

