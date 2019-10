Ambulatorio odontoiatrico per i bambini autistici

CASTELLEONE (6 ottobre 2019) - Fino a ieri era solo un progetto innovativo, ora è realtà. La sfida di Un Sorriso Per Loro è iniziata: all’interno della Brunenghi è stato aperto e attivato uno studio di igiene e prevenzione orale per bambini e ragazzi che soffrono di disturbi dello spettro autistico e disabilità cognitive medio-gravi. Operativo a tutti gli effetti l’ambulatorio castelleonese, nel quale confluiranno circa sessanta pazienti cremonesi e non solo, i promotori dell’iniziativa guardano avanti e il prossimo obiettivo è di provare ad aprire entro fine anno uno studio analogo anche a Soresina, all’interno del Nuovo Robbiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO