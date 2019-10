CASTELLEONE (5 ottobre 2019) - Ingannata e derubata dall’ex badante. I carabinieri di Castelleone hanno risolto il mistero della sparizione di diversi gioielli dall’abitazione di una 65enne del borgo. Decisiva, anche, la collaborazione di alcuni parenti, che hanno notato nell’appartamento della pensionata la presenza dell’ex collaboratrice familiare. Quest’ultima, nei brevi periodi di assenza della proprietaria, riusciva più o meno regolarmente a introdursi in casa grazie a una chiave che aveva trattenuto (o duplicato) ai tempi in cui prestava servizio. Dopo la segnalazione all’Arma, il cerchio attorno alla donna, originaria dell’Est Europa, si è fatto sempre più stretto. I fatti risalgono ad alcune settimane fa ma l’indagine si è chiusa da poco, con le denunce per furto e tentato furto (nella circostanza in cui è stata sorpresa dai parenti) a carico della lavoratrice infedele.

