In marcia per la pace, bambini in corteo

CREMONA (4 ottobre 2019) - Centinaia di bambini e di bambine questa mattina in strada per la consueta Marcia della pace delle scuole, nel giorno dei patroni d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena. Organizzata ogni anno dalle elementari Realdo Colombo, l’iniziativa ha coinvolto quest’anno anche le seconde, terze e quinte della Manzoni e le otto classi prime della media Virgilio. Inoltre, accompagnati da insegnanti e amministratori, come di consueto sono arrivati da Levata di Grontardo gli studenti della media Foscolo. Dallo scorso anno la Marcia coinvolge tutte le scuole che aderiscono all’intesa di Passo dopo Passo, associazione umanitaria attivata dopo il terribile terremoto del 2015 che ha distrutto il Nepal, per la ricostruzione della Khaniyakharka Scool nel Nuwakot District.

